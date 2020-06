utenriks

Fillon blir skulda for å ha tilsett kona si som assistent og lønne henne med over ein million euro frå statskassa, utan at ho eigentleg jobba for han.

Måndag vart begge kjend skuldige.

Fillon stilte som presidentkandidat for høgrepartiet Republikanarane i 2017, men vart tvinga til å trekke seg på grunn av korrupsjonsskuldingane.

(©NPK)