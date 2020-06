30.000 pedofilimistenkte blir granska i Tyskland

utenriks

Det er justisdepartementet i Nordrhein-Westfalen som melder at cyberavdelinga i politiet granskar 30.000 personar som dei enno ikkje kjenner identiteten til.

– Eg hadde ikkje venta at det var i nærleiken av så mykje barnemisbruk på internett, seier justisminister Peter Beisenbach og legg til at vi må erkjenne at slik misbruk på nettet er mykje meir omfattande enn ein har trudd hittil.

Granskinga starta i oktober i fjor då ein mann vart arrestert i Bergisch-Gladbach i nærleiken av Köln. Sidan er 70 personar arresterte, og ein 27 år gammal soldat vart i mai den første som vart dømd, til ti års fengsel.

Avsløringa av fleire alvorlege tilfelle av seksuell mishandling av barn dei siste åra har komme som eit sjokk i Tyskland. I juni vart elleve personar arresterte etter at filmar og bilete dei hadde teke, vart beslaglagt hos ein 27 år gammal mann i Münster.

