utenriks

Dei tre var del av ei gruppe på over 30 migrantar som vart plukka opp av den greske kystvakta 14. juni og frakta til eit mottakssenter langt frå dei overfylte flyktningleirane på øya. Senteret er no sett i karantene i to veker.

Over 190 menneske har døydd av koronaviruset i Hellas, men det er enno ikkje meldt om nokon tilfelle i dei overfylte flyktningleirane på øyane, der 30.000 menneske er stua saman i leirar som er bygde for 6.200.

