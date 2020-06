Wirecard er konkurs

utenriks

Problema starta for ei veke sidan då det vart klart at 1,9 milliardar euro mangla i rekneskapa. Situasjonen vart verre då det kom fram at pengane truleg aldri har eksistert.

Tysdag vart den administrerande direktøren i selskapet Markus Braun arrestert og sikta for å ha blåse opp rekneskapa til selskapet for å gjere det meir attraktivt for investorar og kundar.

Selskapet har rasa på børsen og aksjane mista 90 prosent av verdien sin. Fordi det no går konkurs, blir det fjerna frå indeksen DAX. 30.

Tysklands finansminister Olof Scholz kallar saka ein skandale som det ikkje finst liknande av i finansverda, og at ho må utløyse strengare kontroll av finansmarknaden.

