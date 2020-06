utenriks

Fredag la Verdshelseorganisasjonen, WHO, fram detaljar om ein såkalla akselerator, der målet er å samle internasjonale ressursar for å kjempe mot pandemien: Organisasjonen seier at dei planane som vart presenterte, vil trenge 31,3 milliardar dollar i finansiering. Beløpet svarar til drygt 300 milliardar kroner.

Så langt har WHO fått løfte om drygt ein tidel av beløpet, 3,4 milliardar dollar.

