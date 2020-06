USAs forsvarsminister besøkjer Stoltenberg i Brussel

utenriks

– Velkommen tilbake. Det er godt å sjå deg igjen så raskt etter det virtuelle forsvarsministermøtet, seier Stoltenberg til Mark Esper før møtet i Natos hovudkvarter i Brussel.

Flyttar soldatar

Dei to har mykje å snakke om, ikkje minst USAs planar om å redusere det militære nærværet sitt i Tyskland. President Donald Trump kunngjorde nyleg planar om å kutte kontingenten med rundt 9.500 soldatar. I eit møte med den polske kollegaen sin Andrzej Duda sa Trump denne veka at nokre av soldatane kan hamne i Polen.

– Eg er glad USA vil konsultere dei andre medlemslanda i denne saka, og at dei gjer det klart at dei står last og brast med alliansen, seier Nato-sjefen på veg inn til møtet.

– Vi vil gjere det vi kan for å styrkje alliansen og partnarane våre, understrekar Esper. Han takka Stoltenberg og sa USA set pris på korleis generalsekretæren leier Nato.

Esper nytta òg høvet til å minne om målet om at alle medlemslanda skal bruke 2 prosent av brutto nasjonalprodukt på forsvar.

– Vi har komme langt på dette området dei siste åra, men det er framleis mykje meir å gjere for å sikre den felles tryggleiken vår.

Pandemi, missil og rustningskontroll

Dei to skal òg snakke om Natos førebuingar for å vere betre rusta for ei eventuell ny pandemibølgje. I tillegg skal dei snakke om tiltaka Natos forsvarsministrar nyleg vedtok for å svare på Russlands oppdaterte og utvida missilprogram.

– Eg ønskjer òg samtalane mellom USA og Russland om rustningskontroll velkommen. Som ei framveksande global makt, er det òg på høg tid at Kina deltek i rustningskontrollen, seier Nato-sjefen.

(©NPK)