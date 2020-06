Trump ligg bak Biden i viktige vippestatar

utenriks

Målinga er gjord for New York Times blant nesten 4.000 registrerte veljarar i Michigan, Wisconsin, Florida, Pennsylvania, Arizona og Nord-Carolina.

I alle seks statane har utfordraren, demokraten Joe Biden, ei leiing på minst 6 prosentpoeng.

I 2016 fekk Clinton flest stemmer, men ho måtte likevel konstatere at det var Trump som fekk flytte inn i Det kvite hus fordi det var han som fekk flest valmenn.

Trump sikra seg alle valmennene til Michigan, Wisconsin og Pennsylvania, sjølv om han berre sigra med under 1 prosentpoeng over Clinton i dei tre statane. Då hjelpte det ikkje at Clinton fekk fleire millionar fleire stemmer i California.

Ifølgje målinga har Biden ei leiing på 10–11 prosentpoeng i dei tre statane. I Arizona og Nord-Carolina, der Trump vann med rundt 4 prosentpoeng, leier Biden med høvesvis 7 og 9 prosentpoeng. I Florida leier han med 6 prosentpoeng.

Men målingane viser òg at Trump framleis har større oppslutning i desse statane enn han har på nasjonalt plan. Ei separat måling i New York Times gir Biden ei leiing nasjonalt på 14 prosentpoeng.

Viss Biden vinn dei seks statane som målinga omfattar, samtidig som han held på alle dei Clinton vann, blir han ny president med 333 valmenn, langt fleire enn dei 270 som trengst for å vinne.

Det er likevel framleis over fire månader til valet, og på denne tida i 2016 hadde Clinton òg ei leiing over Trump, om enn ikkje like stor som målinga viser.

