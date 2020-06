Seks til sjukehus i Glasgow – anteken gjerningsmann skoten og drepen

utenriks

– Personen som vart skoten av væpna politi, er død. Seks andre personar er på sjukehus og blir behandla for skadane sine, mellom dei ein politibetjent som er i kritisk, men stabil tilstand, seier assisterande politisjef Steve Johnson i ei melding frå politiet i Skottland.

Både BBC og Sky News melde tidlegare fredag at tre personar vart knivstukne og drepen i ein trappeoppgang til eit hotell, men dei har no òg sitert den siste offisielle informasjonen frå politiet.

Så langt har ikkje politiet stadfesta detaljar eller bakgrunn for hendinga, men sa tidleg at situasjonen var under kontroll. Johnson seier at det ikkje er fare for den generelle befolkninga.

– Vi held fram med å handtere hendinga på West George Street i Glasgow og ber folk unngå området, skriv han på Twitter.

Eit augevitne seier han såg fire personar vart frakta bort i ambulansar. Andre augevitne seier dei såg personar tilsølte av blod bli borne vekk og at helsepersonell i vernedrakter behandla ein person som låg på det tilsølte fortauet.

Hotellet der hendinga skjedde, husar asylsøkjarar under koronakrisa, ifølgje den velgjerande organisasjonen Positive Action Housing.

Statsminister Boris Johnson skriv på Twitter at han er svært lei seg for hendinga, medan Skottlands førsteminister Nicola Sturgeon seier meldingane om hendinga var forferdeleg.

