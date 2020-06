Norsk-iranar kjent skuldig i å ha planlagt drap på eksiliranar i Danmark

utenriks

40-åringen har budd i Noreg i ti år og er norsk statsborgar. Han vart arrestert av svensk politi i oktober 2018 og deretter utlevert til Danmark.

Han blir skulda for å ha samla inn informasjon om ein eksiliranar i Danmark med det formålet å levere dette til iransk etterretning, som blir mistenkt for å ha planlagt eit attentat.

Mannen som den tiltalte blir skulda for å ha spionert på, flykta frå Iran til Danmark i 2006. Han er ein av grunnleggjarane til separatistrørsla Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahvaz (ASMLA), som blir rekna som ein terrororganisasjon i Iran.

(©NPK)