Medium: Fleire personar stukne i hel i sentrum av Glasgow

BBC har opplysningar om at tre personar vart knivstukne i ein trappeoppgangen på eit hotell og at alle tre skal vere drepne. Sky News skriv at fleire personar skal vere drepne.

Politiet stadfestar overfor Sky at ein mistenkt gjerningsmann er skoten.

Både politiet og det skotske politiforbundet stadfestar at ein politibetjent er knivstukken. Han er køyrd til sjukehus med knivskadar

Eit tungt politioppbod er på plass i West George Street, inkludert væpna politi. Så langt har dei ikkje stadfesta kva hendinga går ut på. Politiet seier situasjonen er under kontroll og at det ikkje er nokon fare for den generelle befolkninga.

Eit augevitne seier han såg fire personar vart frakta bort i ambulansar. Andre augnevitne seier dei så personar tilsølt av blod bli borne vekk og at helsepersonell i vernedrakter behandla ein person som låg på det tilsølte fortauet.

