Lovar 17 milliardar kroner til Sudan

Støtta frå 40 land og Verdsbanken vart torsdag lova under høgnivå partnarskapskonferansen for Sudan. Videokonferansen var i regi av Tyskland, saman med Sudan, FN og EU.

Målet med givarkonferansen var å støtte Sudans overgang til demokrati. Landet har i 30 år har vore pålagt sanksjonar og vore isolert under styret til tidlegare president Omar al-Bashir, som vart avsett i samband med massedemonstrasjonar i fjor.

Noreg tredoblar bistanden

USA lova 356 millionar dollar, Tyskland 150 millionar euro og Frankrike 100 millionar euro. Verdsbanken lova 400 millionar dollar. Også Dei sameinte arabiske emirata og EU forplikta seg til å gi store beløp.

Noreg lova å tredoble utviklingsbistanden, til 270 millionar kroner. Dette inkluderer ein auke på 100 millionar kroner til eit fond som skal gi støtte til særleg sårbare familiar, opplyser Utanriksdepartementet i ei pressemelding.

I tillegg aukar Noreg òg den humanitære innsatsen sin i Sudan.

– Noreg har eit langvarig engasjement for Sudan og støttar den sivilt-styrte overgangsregjeringa og dei omfattande demokratiske og økonomiske reformene som no blir gjennomførte, seier statssekretær Jens Frølich Holte, som leidde den norske delegasjonen på givarkonferansen torsdag.

Mykje fattigdom og utanlandsgjeld

Sudans statsminister og tidlegare FN-økonom, Abdalla Hamdok, sa seg svært fornøgd, sjølv om beløpet som vart lova, er langt frå dei nær 80 milliardane Sudans regjering seier dei treng for å berge økonomien.

Ei kombinert sivil og militær overgangsregjering sit no ved makta, men Sudans økonomi er framleis svak. Alvorleg mangel på mat og anna som er livsnødvendig har nøra oppunder frustrasjon, og to tredelar av dei 42 millionar menneska i landet lever i fattigdom.

Den nye regjeringa har mellom anna arva ei utanlandsgjeld på 60 milliardar dollar, og koronaviruset har tilspissa situasjonen.

Ifølgje FNs generalsekretær António Guterres er det fare for at Sudans demokratiske overgang mislykkast viss landet ikkje raskt får hjelp. Dette kan også ha alvorlege konsekvensar for andre land i Afrika.

