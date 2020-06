Venezuelanarar flyktar tilbake til heimlandet under pandemien

utenriks

Sidan den politiske og humanitære krisa i Venezuela for alvor byrja å auke i 2014, har millionar av venezuelanarar forlate landet og busett seg i andre land i Latin-Amerika.

Men som følgje av koronapandemien har mange av flyktningane mista livsgrunnlaget sitt, og helsekapasiteten i landa har vorte kraftig utfordra.

Det har gjort at fleire og fleire venezuelanarar ønskjer å reise tilbake til heimlandet sitt, men dei blir ikkje møtte med opne armar av venezuelanske styresmakter.

Innført restriksjonar

I nabolandet Colombia, der rundt 1,8 millionar venezuelanarar held til, er det registrert over 70.000 smittetilfelle. I Brasil, som Venezuela deler grense med i aust, er det over ein million stadfesta smittetilfelle.

Venezuelas president Nicolás Maduro har innført restriksjonar for venezuelanarar som kjem tilbake til landet frå Colombia, ifølgje El Pais.

– Færre og færre venezuelanarar kan returnere til landet sitt fordi dei har stengt grensa. Dei lèt 300 passere dagleg, seier venezuelanaren Bryan Hernandez til avisa, der han står ved grensestasjonen i den colombianske byen Cúcuta. Han ventar på ei moglegheit til å krysse grensa.

I Venezuela er det stadfesta rundt 4.000 smittetilfelle, noko ein antek er langt under det reelle talet.

Ulovlege grenseovergangar

Når grensa er stengd for mange venezuelanarar, vil mange nytte seg av dei ulovlege grenseovergangane frå Venezuela, i Colombia kalla «trochas».

Grenseområda til Colombia er mellom anna kontrollerte av geriljagrupper som ELN og FARC-dissidenter, kriminelle grupper med utspring i paramilitære grupper, narkotrafikantar og smuglarar.

– No er grensa omtrent stengt for Venezuelas innbyggjarar, og det er mange som prøver å komme tilbake via avsidesliggjade sidevegar, som er prega av fare. Veldig få får lov til å komme tilbake. Og for FN har dette vore ei stor utfordring, seier Jessica Faieta, som jobbar i Colombia for FNs utviklingsprogram, på ein pressekonferanse tidlegare denne veka.

Sender militæret

Venezuelas helsekapasitet har vore sterkt pressa i fleire år, og vil ikkje klare å handtere eit omfattande virusutbrot. Når flyktningar passerer dei ulovlege grenseovergangane, får ikkje styresmaktene kontrollert for smitte.

Maduro kunngjorde tidlegare i juni at militæret blir sendt til grensa for å hindre venezuelanarar i å vende tilbake gjennom dei ulovlege grensepasseringane, ifølgje BBC Mundo.

– Frykta vår er at denne befolkningsgruppa er i ein situasjon som om dei skulle vere på eit bordtennisbord. Dei får ikkje lov til å komme inn i Venezuela, medan Colombia byrjar å avvise dei. Det er derfor dei no byrjar å ta større sjansar ved å dra gjennom dei ulovlege vegane over grensa, seier Ronald Rodriguez, som er direktør for Venezuela-observatoriet ved Rosario-universitetet i Bogota, til BBC Mundo.

Maduro-regimet har kalla venezuelanarar som vender tilbake, for «biologiske våpen», ifølgje El Pais.

– Dei som dreg tilbake, flyktar frå framandfrykt i desse landa, sa Maduro tidlegare i juni.

Bekymra

– Venezuelanarane som dreg tilbake, veit kor ille det er der, men dei gjer det likevel. Det vi òg er bekymra for, er at dei blir tvangsrekruttert til kriminelle når dei kryssar grenseområda, seier seniorrådgivar Morten Tønnessen-Krokan i Røde Kors til NTB.

Tønnessen-Krokan legg òg til at det i 2019 har vorte registrert nye utbrot av difteri, meslingar, malaria og tuberkulose i Venezuela.

– Dette er utsette grunnar med tanke på koronapandemien. Helsevesenet hadde ikkje kapasitet før og slit endå meir i samband med pandemien, seier han.

Slit i Colombia

Venezuelanaren Milagros Serrada har budd i Colombia dei siste tre åra, men no vil ho dra tilbake.

– Draumen min no er å reise heim til landet mitt. Eg lengtar etter å komme meg tilbake omgåande, seier ho til den colombianske avisa El Tiempo.

Mange av venezuelanarane i Colombia er papirlause, noko som påverkar tilgangen på helsetenester. Ifølgje ein FN-rapport publisert tidlegare i år manglar 58 prosent av dei venezuelanske hushalda i Colombia tilgang på helsetenester.

EU kunngjorde førre helg at dei har sett av 1,5 millionar euro som blir retta mot venezuelanarar som er Colombia.

