Tolv smitta i Danmark i samband med antirasismedemonstrasjon

utenriks

Det er Styrelsen for Patientsikkerhed som opplyser at ti personar som har delteke i sjølve demonstrasjonen og to nære relasjonar til desse, har vorte smitta av koronaviruset.

Demonstrasjonen mot rasisme og for rettane til minoritetar i samband med drapet på George Floyd i USA fann stad i København 7. juni, og samla fleire enn 15.000 personar. Danske styresmakter oppmoda alle demonstrantane til å ta koronatest i etterkant.

I tillegg er 29 personar smitta i samband med eit fly frå Pakistan til Danmark 6. juni.

(©NPK)