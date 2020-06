utenriks

Ein månad av straffa er utan vilkår og må dermed sonast.

Paludan har stått tiltalt for i alt 14 lovbrot, mellom dei for å ha brote rasismeparagrafen og for å ha bringa livet til ein annan person i fare. Han sjølv nektar seg skuldig.

Aktor hadde lagt ned påstand om fire månader fengsel utan vilkår.

