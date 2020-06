Nesten 1,5 millionar nye arbeidsledige i USA

utenriks

Totalt har talet på nye arbeidsledige falle tolv veker på rad. Førre veke var det 1,5 millionar som melde seg arbeidsledige for første gong.

Talet på ledige i USA er no det høgaste sidan den store depresjonen på 1930-talet. Over 45 millionar menneske har mista jobben mellombels eller permanent under koronapandemien.

Nettavisa Bloomberg skriv at talet på arbeidsledige totalt no ligg på omkring 19,5 millionar. Nedgangen reflekterer at USA stadig letter på tiltaka for å avgrense spreiinga av koronaviruset.

