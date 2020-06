Karantenepåbod for reisande internt i USA

utenriks

Dei tre delstatane, som alle ligg på austkysten, har stagga smitteraten noko, medan det har vore hopp i smitten fleire stader elles i landet.

– No må vi forsikre oss om at smitteratane held fram med å dale, sa New York-guvernør Andrew Cuomo onsdag på ein brifing i New York, saman med Phil Murphy og Ned Lamont, som er guvernørar i høvesvis New Jersey og Connecticut.

Karantenepåbodet vil gjelde for tilreisande frå ei handfull statar, mellom dei Florida og Texas.

Dermed er rollene snudde frå mars, då det var Florida-guvernør Ron DeSantos og Texas-guvernør Greg Abbott, som innførte karantenepåbod på tilreisande frå dei tre delstatane rundt New York.

Karantene vil tilrådast for reisande frå delstatar der raten for positive testar er høgare enn 10 per 100.000 innbyggjarar i snitt den siste veka, eller der det er ein positiv testrate på 10 prosent eller høgare.

Onsdag gjeld dette for Alabama, Arkansas, Arizona, Florida, Nord-Carolina, Sør-Carolina, Washington, Utah og Texas, ifølgje Cuomo.

I New York vil folk som bryt påbodet blir ilagt obligatorisk karantene, og blir bøtelagt opptil 10.000 dollar, tilsvarande drygt 95.000 kroner. Det er uklart kva slags sanksjonar som blir innførte i dei to andre delstatane, om nokon.

(©NPK)