Domstol: Inndraging av statsborgarskapet til terrordømde var ikkje rettsbrot

Dei fem hadde dobbelt statsborgarskap før dei vart dømde for terrorplanlegging. Dei slapp ut av fengsel i 2009 og 2012, og i 2015 vart dei fråtekne det franske statsborgarskapet.

Mennene, som er frå Marokko og Tyrkia, hevda at retten til privatliv vart krenkt då dei mista statsborgarskapet, og at dette var ein «skjult straff» for noko dei allereie hadde sona for.

Menneskerettsdomstolen påpeikar at terror i seg sjølv er ein alvorleg trussel mot menneskerettane. Dommarane skriv òg at sidan mennene allereie hadde eit anna statsborgarskap, vart ingen av dei statslause då dei mista det franske statsborgarskapet sitt. Dei vart heller ikkje utviste frå landet, der dei har familie, og dermed vart ikkje privatliv og familieliv krenkt, ifølgje dommen.

Retten konkluderer òg med at tap av statsborgarskap i samsvar med fransk lov ikkje blir rekna som ein straffereaksjon og dermed ikkje er dekt av retten til å bli verna mot dobbel straff.

