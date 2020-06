Danmark opnar grensene for dei fleste EU-land

utenriks

Lista av land danskar kan reise til med velsigning frå utanriksdepartementet, er basert på objektive kriterium som smittetal.

Mellom anna skal talet på koronasmitta liggje på under 20 per 100.000 innbyggjarar. I Sverige tilfredsstiller berre länet Västerbotten i nord dette kravet i dag, skriv Statens Serum Institut.

Samtidig stiller styresmaktene krav om at turistar på førehand må ha bestilt minst seks overnattingar i Danmark for å få komme over grensa.

Opninga gjeld frå 27. juni.

Frå før har Danmark opna for reiser til og frå Island, Tyskland og Noreg. Framleis blir det rådd mot reiser til Irland, Malta, Portugal, Romania, Storbritannia og Sverige.

Det kjem av smittetrykk eller lokale innreiserestriksjonar og betydelege karantenekrav.

– Modellen vår byggjer på kriteria til helsestyresmaktene og lista av land vi har fått av dei. På bakgrunn av det, som er ein forsiktig modell, opnar vi for at ein kan reise til fleire europeiske land, seier utanriksminister Jeppe Kofod torsdag.

