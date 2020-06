Danmark opnar for reiser til og frå dei fleste EU-land

utenriks

– Oppmjukinga av reiseråda viser at både Danmark og det meste av Europa er i ein langt betre situasjon enn det vi hadde vågd å håpe på inntil veldig nyleg, seier utanriksminister Jeppe Kofod torsdag.

Samtidig som reiserådet blir oppheva 27. juni, vil Danmark opne for turistar frå dei same landa. Vilkåret er at dei på førehand må ha bestilt minst seks overnattingar i Danmark, opplyser Statens Serum Institut torsdag.

Resten av landa i EU og Schengen som helsestyresmaktene enno ikkje har sett godkjentstempel på, er Irland, Malta, Portugal og Romania. Det kjem av smittetrykk eller lokale innreiserestriksjonar og betydelege karantenekrav.

Lista skal oppdaterast kvar veke, opplyser danske styresmakter torsdag. For å komme på ho, må mellom anna talet på koronasmitta liggje på under 20 per 100.000 innbyggjarar. I Sverige tilfredsstiller berre länet Västerbotten i nord dette kravet i dag.

Frå før har Danmark opna for reiser til og frå Island, Tyskland og Noreg.

– Modellen vår byggjer på kriteria til helsestyresmaktene og lista av land vi har fått av dei. På bakgrunn av det, som er ein forsiktig modell, opnar vi for at ein kan reise til fleire europeiske land, Kofod.

