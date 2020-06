Avtale mellom Lufthansa og dei kabintilsette

utenriks

Det svarer nesten til 5,4 milliardar norske kroner. Avtalen må framleis godkjennast av Ufos medlemmer.

Avtalen inkluderer lønnsstopp, reduserte flytimar, ordningar for tidleg pensjon og ubetalt permisjon for kabintilsette, opplyser dei to partane i ei fråsegn.

– Vi ønskjer å unngå tvungne oppseiingar og permisjonar, seier HR-sjef Michael Niggemann i Lufthansa.

Han seier vidare at avtalen sender eit viktig signal før aksjonærane torsdag skal stemme over redningspakken dei er tilbodne frå den tyske regjeringa, som er verd nesten 100 milliardar

(©NPK)