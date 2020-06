223 mistar jobben i Tivoli i København

utenriks

Parken kunngjorde ein innsparingsplan 11. juni, som følgje av at han måtte stengje under koronapandemien. Tivoli opna igjen i byrjinga av juni, men med avgrensingar på talet på gjester og utan moglegheit for å halde store konsertar og arrangement. Dermed har parken varsla at dei kan ende med eit underskot på opp mot 100 millionar danske kroner i 2020.

Innsparingsplanen la opp til at 440 stillingar skulle kuttast. Talet er no kutta til 223, opplyser Tivoli i ei pressemelding.

Dette er likevel omkring 10 prosent av dei tilsette i parken. Administrerande direktør Lars Liebst kallar det ein av dei verste og vanskelegaste dagane i Tivolis historie.

– Det rører meg djupt at det har vorte nødvendig å seie farvel til så mange dyktige og lojale medarbeidarar, seier Liebst.

Parken fekk avgrensa talet på stillingskutt ved å vere fleksible i planlegging av arbeidstid og vakter, og gjennom frivillige oppseiingar.

– Eg er glad for at talet på råka medarbeidarar er ført vesentleg ned takka vere eit godt forhandlingsresultat med 3F, HK og ei rekkje andre fagforeiningar, seier Liebst.

Tivoli opplyser at dei oppsagde medarbeidarane vil få hjelp og tid til å komme seg i ny jobb.

