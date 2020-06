Tyrkiske journalistar for retten etter Libya-dekning

utenriks

Journalistane er tiltalte for å ha røpt statsløyndommar etter at dei skreiv om gravferda til offiserane, som skal ha vorte drepne i Libya. Tiltalen omfattar reportasjar, innlegg på sosiale medium og eit TV-innslag frå ei gravferd, som vart halden i Tyrkia. Den regjeringskritiske TV-kanalen Oda blir skulda for å ha skaffa seg opptak frå ein pressekontakt i dei lokale styresmaktene.

Seks av journalistane har sete i varetekt sidan mars. Den sjuande er i Tyskland og blir stilt for retten in absentia. Ein statstenestemann er òg tiltalt i saka. Påtalemakta ber om opptil ti års fengsel for brot på etterretningslovene i landet.

Tyrkia støttar den FN-støtta regjeringa i hovudstaden Tripoli, som kjempar mot opprørsgeneralen Khalifa Haftar. Tyrkarane har sendt militært utstyr og personell til å drive opplæring i Libya.

