Snart 10 millionar koronasmitta

Samtidig åtvarar WHO om at virusspreiinga i USA aukar stadig raskare. Det siste døgnet er det registrert heile 36.000 nye tilfelle, ifølgje tal frå Worldometer. Det er det største talet på tilfelle registrert på éin dag i USA sidan april.

På verdsbasis er det no registrert over 9,4 millionar smitta, over 481.000 døde og over 5 millionar friskmelde.

– Vi ventar å nå totalt 10 millionar tilfelle neste veke, opplyste WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus på ein pressekonferanse onsdag.

USA er framleis det landet som er hardast ramma, med over 2,4 millionar påviste smittetilfelle og fleire enn 120.000 dødsfall. Men tala stig raskt òg i land som Brasil og India.

WHO åtvarar òg mot at lagera for medisinsk oksygen brukt på koronapasientar er i ferd med å tømmast, samtidig som det den siste veka er det registrert 1 million nye smittetilfelle.

Organisasjonen estimerer at verda no treng rundt 620.000 kubikkmeter med oksygen til medisinsk bruk dagleg.

– Etterspurnaden overskrid tilbodet, seier Tedros og påpeikar at berre nokre få selskap dominerer 80 prosent av oksygenmarknaden.

