Putin: – Den raude armeen kom verda til unnsetning

Kolonnar med stridsvogner rulla onsdag over Den raude plass i Moskva. 13.000 soldatar frå 13 land deltok i paraden, og russiske kampfly prega himmelen over dei.

Paraden markerer at 75 år er gått sidan sigeren i andre verdskrigen. Av alle dei allierte landa som kjempa mot Nazi-Tyskland, var det Russland som lei dei største tapa.

– Det er umogleg å førestille seg korleis verda ville set ut viss ikkje Den raude armé hadde komme til unnsetning, sa Putin i talen sin til soldatane.

Feiringa skulle eigentleg funne stad på den russiske sigersdagen 9. mai. Men paraden måtte utsetjast på grunn av koronapandemien.

I Russland er det påvist nesten 600.000 smittetilfelle, og det er berre USA og Brasil som har fleire.

Avgjerande avstemming

75-årsdagen blir feira kort tid før folkeavstemminga om endringar i grunnlova som kan gi Putin moglegheit til å halde fram som president til 2036.

Også folkeavstemminga måtte flyttast på grunn av koronakrisa, og den nye datoen er 1. juli. Men den første røystinga byrjar allereie torsdag i Moskva og byen Nizjnij Novgorod, ifølgje den tyske kringkastaren DW.

Putin har enno ikkje sagt om han vil stille til val for endå ein periode – men han held moglegheita open.

– Eg ser ikkje bort frå moglegheita for å stille til val viss grunnlova tillèt det. La oss vente og sjå, sa presidenten nyleg på russisk TV.

– Synkronisert

Politiske analytikarar meiner tidspunktet for paraden delvis er valt for å styrkje den russiske patriotismen i forkant av folkeavstemminga.

– Slik eg ser det, er det heilt openbert at Putin har valt å synkronisere avstemminga og paraden, seier Gudrun Persson ved Totalförsvarets forskningsinstitut i Sverige til nyheitsbyrået TT.

Ho trur òg det har vore viktig for Putin å halde paraden no sidan oppslutninga hans i befolkninga har sokke. Ei av årsakene er truleg økonomiske problem som følgje av pandemien og fallande oljepris.

Paraden blir dessutan halden på same dato som den første feiringa av sigeren i andre verdskrigen i 1945.

Russlands regjering har den siste tida kritisert vestlege land for å tone ned Russlands innsats i kampen mot Adolf Hitler.

Smitteverntiltak

Eigentleg var planen at både den kinesiske presidenten Xi Jinping og Frankrikes president Emmanuel Macron skulle vore til stades under paraden i mai.

Gjestelista er til liks med datoen endra. Men Serbias president Aleksandar Vucic og Kviterusslands leiar Aleksandr Lukasjenko var til stades, i tillegg til representantar frå mellom anna India. Kinesiske soldatar deltok i paraden.

Kritikarar av Putin meiner paraden kostar for mykje pengar og vil auke risikoen for smittespreiing. Opposisjonsleiar Aleksej Navalnyj har kalla Putin ein «gal, grådig mann» som er rusa på makt og bruker store pengesummar på paraden.

Regjeringa meiner likevel at nødvendige tiltak er på plass for å hindre smitte under feiringa.

Både regjeringa og dei lokale styresmaktene i Moskva har oppmoda folk flest til å følgje paraden på TV. Krigsveteranar som deltok under andre verdskrigen, var plasserte med god avstand mellom kvarandre på Den raude plass.

