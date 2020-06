Obama hjelpte Biden med rekordinnsamling

utenriks

Donasjonane utgjer drygt 105 millionar norske kroner.

Cirka 73 millionar kom frå meir enn 175.000 grasrotdonorar, ifølgje Biden-kampanjen. Det er den høgaste summen den tidlegare visepresidenten har henta inn på eit enkelt arrangement til no,

Til samanlikning samla president Donald Trump inn over 10 millionar dollar til kampanjen sin, den republikanske nasjonalkomiteen og fondet Trump Victory Fund under ein innsamlingsaksjon i Dallas tidlegare i juni.

Biden har allereie sikra seg nok delegatar til å bli Demokratanes kandidat mot Trump i november.

Åtvarar mot sjølvgodheit

Under innsamlingsaksjonen åtvara Obama støttespelarane til det demokratiske partiet mot å bli «tilfredse eller sjølvgode» og ta siger i valet i haust på forskot.

– Vi kan ikkje seie at det er så openbert at presidenten ikkje har gjort ein god jobb. Han vann éin gong, og det er ikkje slik at vi ikkje hadde noko meining om korleis han kom til å te seg den gong, sa Obama.

Obama viste til ei «storslått oppvakning» hos unge reformsøkjande amerikanarar, men sa at energien han ser ute på grasrota i partiet ikkje nødvendigvis fører til Bidens valsiger eller reelle endringar.

Tilbake før travel haust

Innsamlingsaksjonen markerte Obamas comeback i presidentvalkampen og understreka den eineståande populariteten hans i det demokratiske partiet.

Den tidlegare presidenten er førebudd på travle månader før valet, der han vil freiste å ikkje berre hjelpe Biden med å vinne presidentvalet, men også fleire demokratar som freistar å kapre eller forsvare plassar i Underhuset og i det republikansk-kontrollerte Senatet.

Heimekontor for Biden

Biden har ikkje halde noko folkemøte sidan midten av mars på grunn av pandemien.

Stort sett har han halde seg heime i Delaware og brukt sosiale medium, TV-intervju eller reklamesnuttar til å angripe Trump og det han kallar innsatsen til den «utilstrekkelege og mislykka» presidenten for å stagge virusspreiinga eller betre dei økonomiske forholda for millionar av lidande amerikanarar.

Trump-folkemøte i Phoenix

Trump har på si side sett bort frå retningslinjene til si eiga regjering og halde fleire arrangement, inkludert eit folkemøte i Tulsa i Oklahoma i helga.

Tysdag følgde presidenten opp med eit folkemøte for studentar i Phoenix i Arizona, som ser ut til å kunne bli ein viktig vippestat i valet i haust.

I både Phoenix og Tulsa har det i det siste vore auke i nye koronatilfelle, men ved begge folkemøta var brorparten av deltakarane der utan maske.

(©NPK)