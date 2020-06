New Zealand forbyr drivgarn for å verne delfinar

utenriks

Ytterlegare tiltak for å verne bestandane er at det ikkje vil utskrivast løyve for seismiske undersøkingar eller gruvedrift på havbotnen i verneområde for marine pattedyr, seier bevaringsminister Eugenie Sage og fiskeriminister Stuart Nash i ei felles utsegn.

Hector-delfinane er sårbare i landet, med om lag 15.000 individ i newzealandske farvatn. Maui-delfinene, som er ein underart av Hector-delfinen, er utryddingstrua med berre 63 individ igjen, ifølgje utsegna.

– Desse dyrebare marine pattedyra er New Zealands taonga (skatt) og vi må handle no for å sikre at dei er der for framtidige generasjonar, seier Sage.

(©NPK)