IMF trur verdsøkonomien vil krympe med 4,9 prosent

Det nye anslaget frå juni-utgåva av World Economic Outlook er 1,9 prosentpoeng lågare enn det som kom i april.

– Covid-19-pandemien har hatt ein større negativ innverknad enn venta på aktiviteten i første halvår, og gjenreisinga blir anslått å bli meir gradvis enn tidlegare anteke, skriv Det internasjonale pengefondet (IMF). Lågare produktivitet som følgje av at smitteverntiltaka held fram, blir òg trekt fram som ein av grunnane til nedjusteringa.

Neste år ser IMF for seg ein vekst på 5,4 prosent. Det vil føre økonomien tilbake til omtrent same nivå som før krisa, men 6,5 prosentpoeng lågare enn dersom pandemien aldri hadde oppstått.

Fondet understrekar at det òg denne gongen er meir uvisse knytt til rapporten enn vanleg.

Handel og utslepp

Anslaga for oljeprisen er stort sett uendra frå april. IMF trur eit fat olje i gjennomsnitt vil koste 36,20 dollar på spotmarknaden i år. I 2021 anslår dei ein pris på 37,50 dollar fatet og så ein gradvis auke til 46 dollar. Det er framleis rundt 25 prosent lågare enn gjennomsnittet for 2019.

Andre råvareprisar blir antekne å auke noko raskare enn det som stod i april-rapporten.

Redusert etterspurnad etter varer og tenester – inkludert turisme – blir anslått å føre til at verdshandelen blir redusert med 11,9 prosent i år. Deretter er den venta å auke med 8 prosent i 2021 i takt med at etterspurnaden aukar igjen.

Den reduserte aktiviteten har òg ført til reduserte klimagassutslepp, noko IMF ber styresmaktene utnytte.

– Dei bør byggje på nedgangen og oppfylle forpliktingane om å motverke klimaendringane, og dei bør jobbe saman for innføring av rettferdig karbonskatt og liknande tiltak, står det i rapporten på onsdag.

Beredskap for å unngå ny krise

I tillegg til å sjå på dei reine økonomiske utslaga, kjem IMF med ei oppmoding til alle land – òg dei som ser ut til å ha passert smittetoppen – om sikre at helsevesenet har nok ressursar.

– Verdssamfunnet må handle no for å unngå at katastrofen gjentek seg. Det må skje ved oppbygging av beredskapslager av nødvendige forsyningar og verneutstyr, finansiering av forsking og støtte til folkehelsa, og dessutan å sørgje for effektive system for å få hjelpa fram der ho trengst mest, skriv fondet.

Dei ber òg verdssamfunnet gi pengar til vaksineproduksjon, slik at vaksinar er tilgjengelege for alle land i tilstrekkeleg omfang og til rimelege prisar.

Fattigdomsfelle

Parallelt med den generelle koronakrisa, åtvarar IMF mot at framgangen som er gjord for å redusere fattigdom, kan bli reversert. Dei siste åra er delen av befolkninga i verda som lever i ekstrem fattigdom, komme under 10 prosent – frå over 35 prosent i 1990.

– Denne utviklinga står i fare, sidan over 90 prosent av utviklingsland og framveksande økonomiar ligg an til å ende med negativ vekst i år, skriv fondet og viser både til auka arbeidsløyse og tapt skulegang som følgje av stengde skular.

