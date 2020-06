FN krev at Israel avblæs annektering

utenriks

– Eg ber den israelske regjeringa om å gå bort frå planen om annektering, seier FNs generalsekretær António Guterres.

– Dersom dette blir gjennomført, vil det utgjere eit svært alvorleg brot på folkeretten, alvorleg skade utsiktene til ei tostatsløysing og undergrave moglegheitene for gjenopptaking av forhandlingane, ifølgje Guterres.

FNs spesialutsending i Midtausten, Nikolaj Mladenov, seier annektering for evig og alltid vil endre forholdet mellom Israel og palestinarane.

Inneber slutten

– Det er òg fare for at det vil innebere slutten på eit kvart hundreår med internasjonal støtte til skiping av ein levedyktig palestinsk stat, som lever i fred, tryggleik og gjensidig anerkjenning med Israel, seier Mladenov.

Generalsekretæren i Den arabiske liga, Ahmed Aboul Gheit, seier annektering vil øydeleggje alle moglegheiter for fred i framtida.

– Dersom den israelske regjeringa annekterer delar av det okkuperte Palestina, vil det utgjere ein alvorleg trussel for stabiliteten i regionen, seier han.

Brot på folkeretten

Israelsk annektering av okkuperte område vil vere eit brot på folkeretten, slo Storbritannias statsminister Boris Johnson fast førre veke.

Det same slo Tysklands utanriksminister Heiko Maas fast i eit møte med den israelske motparten sin Gabi Ashkenazi.

Utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) har òg vore klart på det same og håpar framleis på ei forhandlingsløysing som inneber skiping av ein palestinsk stat.

– Alle tileigningar av landområde ved bruk av makt er uakseptabel og i strid med folkeretten, sa ho tidlegare i år.

Parlamentarikarprotest

Over 1.000 parlamentarikarar frå 25 land, inkludert Noreg, bad onsdag leiarane i landa sine stanse Israels planar om å annektere delar av Vestbreidda.

Oppmodinga kjem i eit brev som er sendt til europeiske utanriksministrar og publisert i fleire aviser. Dei folkevalde skriv at dei er «djupt bekymra for presedensen [annekteringa] vil skape for internasjonale relasjonar. Ei slik handling vil vere skjebnesvanger for utsiktene til israelsk-palestinsk fred», står det i brevet.

Blant underskrivarane er elleve norske stortingsrepresentantar frå SV, Ap og Høgre, inkludert SV-leiar Audun Lysbakken.

Opp til israelarane

USAs utanriksminister Mike Pompeo er derimot av ei anna oppfatning og seier at det må vere opp til israelarane sjølv å avgjere om Vestbreidda skal annekterast eller ikkje.

– Det er opp til israelarane å fatte ei avgjerd om å utvide suvereniteten til andre stader, sa han onsdag.

President Donald Trump la i januar fram ein såkalla fredsplan som gav grønt lys for israelsk annektering av okkuperte palestinske område.

Planen er avvist av både palestinarane sjølve og store delar av verda, men har ifølgje Pompeo støtte frå Israel og fleire av USAs allierte i Midtausten.

