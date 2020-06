Domstol stadfestar at saka mot Flynn blir lagd bort

utenriks

Flynn tilstod i 2017 å ha loge til FBI om kontakten sin med Russlands ambassadør i vekene før Trump vart innsett.

I januar i år trekte han likevel tilståinga. Førre månad innstilte justisdepartementet på å leggje bort saka, noko justisminister William Barr heldt fast på var riktig.

Dommar Emmet Sullivan, som har ansvaret for saka mot Flynn, nekta å leggje bort saka utan vidare og henta inn den tidlegare føderale dommaren John Gleeson for å vurdere den uvanlege innblandinga til justisdepartementet. Gleeson konkluderte med at innblandinga til departementet var grov maktmisbruk.

Ein føderal ankedomstol heldt likevel onsdag fast på vurderinga til departementet og slår fast at saka mot Flynn skal leggjast bort.

1.100 tidlegare statsadvokatar er blant dei som har reagerte sterkt og som vil utfordre om bortlegginga er lovleg.

– Ønsket om bortlegging vil tilsynelatande tene president Trumps personlege politiske interesser, snarare enn interessene til det offentlege, heitte det i eit prosesskriv frå gruppa.

FBI har òg innleidd gransking av si eiga etterforsking av saka etter skuldingar frå Trump og støttespelarane hans om at det føderale politiet lét seg bruke politisk.

(©NPK)