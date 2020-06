utenriks

Meiningsmålinga er ei av Trumps svakaste hittil i valkampen.

Medan demokraten Joe Biden får ei oppslutning på 50 prosent, seier berre 36 prosent av dei spurde at dei vil stemme på den republikanske presidenten. Målinga er utført for avisa New York Times og Siena College.

I snitt har Biden eit forsprang på omtrent 10 prosentpoeng i dei siste meiningsmålingane som er publiserte.

(©NPK)