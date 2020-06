Amnesty: Koronapandemien har blottlagt rasisme og valdsbruk hos politiet i Europa

utenriks

Arbeidet til politiet for å halde oppe ro og orden i koronapandemien har i betydeleg større omfang retta seg mot sosioøkonomisk utsette område i tolv europeiske land som inngår i Amnesty-granskinga. Desse områda har ofte ein høg del innvandrarar frå minoritetsgrupper.

Eitt av døma er Seine-Saint-Denis utanfor Paris, som er eitt av Frankrikes fattigaste område.

Her bur mange migrantar med afrikansk opphav, og bøter for å ha brote portforbodet har her vorte gitt tre gongar hyppigare enn i resten av landet under pandemien, ifølgje menneskerettsorganisasjonen.

Unødvendig vald

Amnesty har verifisert 34 videoklipp frå rundtom i Europa, der politiet bruker meir vald enn organisasjonen ser på som nødvendig.

Storbritannia er eitt av få land på kontinentet der etnisitet blir registrert under arrestasjonar. London-politiet registrerte ein auke på 22 prosent for kroppsvisiteringar i mars og april. Ein tredel av dei som vart stoppa, var svarte, ifølgje Amnesty.

I ein rapport Amnesty la fram tidlegare i juni, vart kroatisk politi skulda for å rutinemessig torturere asylsøkjarar og migrantar på grensa til Bosnia.

Politifolka skaut i lufta, batt mennene fast, slo dei med metallstenger, batongar og pistolkolbar, og smurde deretter matrestar i dei blødande såra, i håret og på kleda deira, heitte det i rapporten.

– Ikkje noko nytt

– Vold blant politi og institusjonell rasisme er ikkje nytt, men covid-19-pandemien og tiltak mot han har avslørt kor utbreidd det er, skriv Marco Perolini, som etterforskar i Vest-Europa for Amnesty International.

Ifølgje rapporten er romfolket særleg utsett.

I Bulgaria skal styresmaktene ha brukt dronar i nabolaga deira for å spore kvar romfolk går. Ifølgje ei undersøking har medianinntekta i områda der romfolk bur i Bulgaria falle med 61 prosent mellom mars og mai.

(©NPK)