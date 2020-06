WTO om verdshandelen: - Kunne vore mykje verre

utenriks

Fallet er sett i forhold til same periode i fjor. Koronakrisa teke i betraktning, meiner WTO at nedgangen kunne vore langt større enn han no ser ut til å bli.

– Dette er positive nyheiter, seier WTO-sjef Roberto Azevedo.

Han understrekar samtidig at nedgangen i handelen er av historiske dimensjonar. Viss anslaget viser seg å stemme, vil fallet vere det største som nokon gong er registrert.

I første kvartal var nedgangen i verdshandelen på 3 prosent, samanlikna med same periode i fjor.

I april, då store delar av verda var i «lockdown» og underlagt omfattande koronarestriksjonar, anslo WTO at den globale handelen i 2020 ville falle mellom 13 og 32 prosent.

Sidan då er mange restriksjonar vorte heva i ei lang rekkje land. No trengst berre ein vekst på eit par prosent per kvartal resten av året for at det mest optimistiske scenarioet skal bli verkelegheit.

Også neste år kan likevel verdshandelen potensielt stå overfor alvorlege utfordringar. Desse omfattar nye smittebølgjer, nye handelsbarrierar og svakare enn venta økonomisk vekst.

(©NPK)