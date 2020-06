Trump utvidar forbod mot arbeidsinnvandring

utenriks

Det er to månader sidan Trump stansa utskrivinga av såkalla «green cards» – som er ein veg inn i amerikansk arbeidsliv for personar som bur utanfor USA.

Måndag underskreiv Trump eit dekret som utvidar forbodet og forlengjer det ut året.

Trumps ordre gjeld òg såkalla H1-B-visum, som kvart år blir gitt til 85.000 arbeidarar med spesialkompetanse. Ordninga blir mykje brukt av teknologiselskap.

Unntak for professorar

Forbodet omfattar òg flesteparten av såkalla J-visum, som mellom anna blir gitt til studentar, og dessutan L-visum, som blir brukt for å flytte tilsette som jobbar i amerikanske selskap i utlandet, til avdelingar i USA.

Framleis finst likevel unntak. Professorar, au pairar og sesongarbeidarar i landbruket er grupper som framleis kan komme til USA.

Tiltaket blir anteke å ramme opptil 525.000 personar. Trump-administrasjonen håpar at jobbane i staden vil gå til amerikanske arbeidstakarar.

– President Trump fokuserer på å få amerikanarar tilbake i jobb så fort som mogleg, sa ei kjelde i Det kvite hus måndag.

Innvandringsstansen skylder den høge arbeidsløysa i kjølvatnet av koronautbrotet, ifølgje kjelda.

Rekordhøg arbeidsløyse

Viss endringa skulle bli permanent, vil det innebere ei markant dreiing i amerikansk innvandringspolitikk.

Amerikansk næringsliv er ikkje spesielt fornøgd med Trumps avgjerd sidan dei mistar moglegheita til å skaffe arbeidskraft frå andre land, ofte med høg kompetanse.

– Innvandring har bidrege enormt til USAs suksess og gjort landet til ein global leiar innan teknologi, skriv Googles toppsjef Sundar Pichai på Twitter.

Trump-regjeringa har tidlegare uttrykt uro for at ordningane for arbeidsinnvandring ikkje sikrar at dei best kvalifiserte arbeidstakarane kjem til USA. I staden har ordningane gitt næringslivet moglegheit til å skaffe seg tilsette som tek til takke med låg lønn.

Fleire fagorganisasjonar har tidlegare stilt seg bak dette argumentet.

(©NPK)