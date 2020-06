Ny statsminister og president på plass i Burundi

utenriks

Bunyoni går frå stillinga som innanriksminister og har tidlegare vore politisjef i landet. Han er kjend som ein del av den harde fløya i regimet, og har sidan 2015 vore på USAs sanksjonsliste, skulda for å spele ei sentral rolle i undertrykkinga av opposisjonen.

Utnemninga kjem fem dagar etter at Evariste Ndayisihimiye vart teken i eid som den nye presidenten i landet.

Ndayishihmiye vann presidentvalet i mai, men skulle ikkje overteke makta før i august. Då avtroppande president Pierre Nkurunziza døydde brått for to veker sidan, vart likevel eidsavlegginga flytta fram.

Dei to var nære allierte, og den nye presidenten i landet har mellom anna vore generalsekretær i regjeringspartiet i landet, innanriksminister, tryggingsminister og forsvarssjef.

– Dårleg teikn

Pacifique Nininahazwe, ein menneskerettsaktivist i eksil, seier at utnemninga av Bunyoni som statsminister er eit svært dårleg teikn, som vil innebere at regimet ikkje blir stilt til ansvar for valdsbølgja i 2015.

Den braut ut etter at Pierre Nkurunziza trassa grunnlova og stilte som presidentkandidat for ein tredje periode.

Minst 1.200 menneske vart drepne, og om lag 400.000 flykta frå landet.

FNs menneskerettsgranskarar meiner regjeringsstyrkane stod for lovbrot mot menneskja under uroa, mellom dei utanomrettslege avrettingar, fengslingar utan lov og dom, forsvinningar, tortur og seksualisert vald.

FN-tilsette utvist

Nkurunziza, som styrte Burundi i 15 år, skal gravleggjast fredag. Styret hans har vore prega av både intern undertrykking og fiendskap mot FN og verdssamfunnet. I mai vart representanten for Verdshelseorganisasjonen og tre andre WHO-tilsette erklært uønskte og utviste.

Også FNs menneskerettsekspertar vart kasta ut etter at dei la fram ein rapport som dokumenterte over 300 utanomrettslege avrettingar i landet.

Den internasjonale straffedomstolen etterforskar regimet i landet for lovbrot mot menneskja.

