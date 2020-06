Nedturen i privat sektor i eurosona i ferd med å flate ut

utenriks

Den såkalla innkjøpssjefindeksen (PMI) frå IHS Markit er i juni på 47,5 poeng, viser førebelse tal for dei 19 eurolanda. Det er ein auke frå 31,9 i mai og den historiske botnnoteringa på 13,6 i april. Verdiar over 50 antydar betring i den økonomiske utviklinga, medan verdiar under 50 antydar ein nedgang i aktiviteten. Juni-tala viser altså ingen vekst enno, men ei kraftig oppbremsing av fallet.

– Produksjon og etterspørsel fell framleis, men det er ikkje lenger ein fullstendig kollaps. PMI-auken styrkjer forventningane om at hevinga av restriksjonane gjer at vi kan stanse nedturen når vi går inn i sommaren, seier sjeføkonom Chris Williamson ved IHS Markit, som står bak indeksen.

Frankrike, den neste største euroøkonomien, er over i positivt territorium, med ein førebels PMI på 51,3. Storebror Tyskland ligg noko etter både naboen i vest og gjennomsnittet for dei 19 eurolanda. Den tyske indeksen ligg på 45,8.

