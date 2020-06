Fauci kjenner ikkje igjen Trump-utsegn om testing

utenriks

Under folkemøtet i Tulsa i helga sa Trump til tilhengjarane sine at han har bede om at færre skal testast.

Men då den fremste smittevernrådgivaren hans stilte til høyring i Kongressen tysdag, kunne Fauci fortelje at verken han eller andre embetsfolk har fått denne beskjeden.

– Ingen av oss har nokosinne vorte bedne om å trappe ned testinga. Faktum er at vi kjem til å teste fleire, ikkje færre, sa Fauci.

Under folkemøtet på laurdag kalla Trump testinga for eit tviegga sverd fordi det betyr at smittetala aukar.

(©NPK)