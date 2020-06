Første nedstenging i Tyskland sidan gjenopninga

utenriks

Nedstenginga av distriktet Gütersloh var varsla etter eit stort utbrot av koronasmitte blant tilsette på eit stort slakteri førre veke.

Delstatsminister Armin Laschet seier folk i distriktet berre skal ha kontakt med personar frå eigen husstand eller éin person utanfrå. Kinoar, treningssenter og barar blir stengde, men restaurantar kan halde ope.

Etter fleire veker med fallande smittetal, vart helsemyndigheitene bekymra då over 800 tilsette ved eit av anlegga til slakterigiganten Tönnies i byen Rheda-Wiedenbrück testa positivt for korona. No er talet på smitta ved anlegget oppe i over 1.500, og fleire tusen er sette i karantene i eit forsøk på å stanse utbrotet.

