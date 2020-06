Amerikansk soldat risikerer livstidsdom etter forsøk på å få eiga eining angripen

utenriks

Målet var at eit slik angrep skulle starte ein ny «tiårskrig» i Midtausten, heiter det i tiltalen frå det amerikanske justisdepartementet.

I tiltalen heiter det at 22 år gamle Ethan Phelan Melzer tenestegjorde i Italia og forventa å dra til Tyrkia då han gav opplysningar om kvar eininga hans skulle reise til ein FBI-informant han trudde hadde band til jihadistiske grupper.

I chatterom for den nynazistiske og satanistiske gruppa «Order of the Nine Angles», også kjent som O9A, skreiv han detaljert om dei planlagde rørslene i eininga og utrusting i Tyrkia, og gjorde det klart at han støtta eit «jihadistisk» angrep på eininga, sjølv om han var klar over at han sjølv kunne døy.

Justisdepartementet meiner han delte informasjon for å «fasilitere eit angrep mot eininga».

Han er tiltalt for å ha planlagt drap på medsoldatane sine og for å ha gitt materiell støtte til terrororganisasjonar. Om han blir funnen skuldig, kan han dømmast til livstid i fengsel.

Ifølgje tiltalen innrullerte han seg i hæren i 2018 og vart med i O9A tidleg i 2019.

(©NPK)