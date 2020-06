WHO ber om rask produksjon av deksametason for koronapasientar

utenriks

– Den neste utfordringa er å auke produksjonen og distribuere deksametason raskt og likt i heile verda, med fokus på der det er størst behov, seier WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus på ein pressekonferanse i Genève måndag.

For berre ei veke sidan publiserte britiske forskarar ein studie som viste at dødsrisikoen vart redusert med ein tredel for pasientar i respirator.

Få timar seinare var legemiddelet godkjent til bruk på koronapasientar i både Sverige og Danmark.

Steroidet har eksistert i årevis og er relativt billeg. Det er betennelsesdempande og blir brukt i behandlinga av ei rekkje andre sjukdommar, mellom anna leddgikt og astma.

