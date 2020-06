WHO: Koronasmitten spreier seg stadig raskare

utenriks

– Pandemien veks framleis, seier WHOs generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus.

– Vi veit at pandemien er mykje meir enn ei helsekrise, det er ei økonomisk krise, ei sosial krise og i mange land ei politisk krise, sa Tedros på eit digitalt helseforum i regi av Dubai i Dei sameinte arabiske emirata måndag.

– Effektane vil merkast i fleire tiår framover, legg WHO-direktøren til.

Over 9 millionar smittetilfelle er registrerte i verda så langt. Berre siste døgn registrerte WHO over 183.000 nye tilfelle. Talet på dødsfall har passert 470.000.

