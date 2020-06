Mystisk Antarktis-fossil var enormt egg

utenriks

Ei gruppe chilenske forskarar fann det 28 centimeter lange fossilet i 2011. Det fekk tilnamnet «The Thing» etter science fiction-filmen med same namn frå 1982, og i mange år var det ingen som skjønte kva det var.

Forslaget om at det kunne vere eit egg, dukka opp i 2018. Med utsjånad som ein samankrølla punktert ball eller ei forvokst bakt potet som har falle saman, var det ikkje ein openberr teori. Det var heller ikkje noko skjelett inni fossilet.

Nytt namn

– Analysar viste at det hadde ein lagstruktur som minte om ein mjuk membran, med eit mykje tynnare hardt lag utanpå, noko som antyda at det kunne vere eit egg med mjukt skal, seier Lucas Legendre ved University of Texas i Austin. Han er hovudforfattar av ein vitskapleg artikkel om egget, som no har fått namnet Antarcticoolithus.

– Dette er med god margin det største mjuke egget som er funne. Det er svært sjeldan ein finn godt bevarte mjuke egg, og vi ante ikkje at dei kunne bli så store, seier Legendre. Hypotesen hans er at det 68 millionar år gamle egget vart lagt av eit reptil som levde i havet, kanskje ei utdøydd havlange eller øgle.

Det einaste egget som er større enn Antarcticoolithus kjem frå den utdøydde elefantfuglen på Madagaskar.

Dinosauregg

Legendre og kollegaene hans trur ikkje egget kjem frå ein dinosaur, sidan dinosaurane som levde i Antarktis på den tida, stort sett var for små til å leggje så store egg. Dei som var store nok, la runde egg, medan egget Legendre har forska på, er ovalt og omtrent på storleik med ein amerikanske fotball – 28 centimeter langt og 18 centimeter breitt.

Samtidig argumenterer ein annan, uavhengig artikkel i same utgåve av Nature for at også dinosaurar kan ha lagt mjuke egg. Så langt er det berre harde dinosauregg som har funne, og ein har trudd at alle dinosauregg var harde.

Kurator Mark Norell ved USAs naturhistoriske museum spurde seg kvifor ein berre har funne egg frå ein avgrensa periode og blant nokre dinosaurgrupper. Teorien hans var at dinosaurar òg har lagt mjuke egg som vart øydelagt i staden for å bli bevart som fossil. Analysar av materiale rundt dinosaurskjelett viser at det har lege mjuke egg rundt dei

– Så dei første dinosaureggene hadde mykt skal, konkluderer Norell.

Håpar på fleire funn

Norells funn kan også ha betydning for egget frå Antarktis, ifølgje ei fagfellevurdering av artiklane.

– Dette kan antyde at det var ein slags dinosaur som var eggets stolte forelder, skriv Johan Lindgren frå Universitet i Lund og Benjamin Kear frå Universitetet i Uppsala. Dei håpar framtidige funn kan kaste meir lys over opphavet til «The Thing».

(©NPK)