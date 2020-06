Libyske styresmakter meiner Egypt truar med krig

utenriks

– Dette er ei fiendtleg handling, direkte intervensjon og svarer til ei krigserklæring, understrekar den internasjonalt anerkjende regjeringa i Libya (GNA) i ei fråsegn.

Fråsegna følgjer etter at Egypts president Abdel Fattah al-Sisi laurdag åtvara styrkar lojale til den libyske GNA-regjeringen mot å halde fram offensiven sin mot kystbyen Sirte.

Sirte blir i dag kontrollert av opprørarar under leiing av opprørsgeneralen Khalifa Haftar.

Haftar og opprørsstyrkane hans er støtta av Egypt, Dei sameinte arabiske emirata, Jordan og Saudi-Arabia. Libyas internasjonalt anerkjende GNA-regjering er støtta av Tyrkia. Konflikten mellom dei to partane har gått føre seg sidan 2015.

Sidan starten av juni har Tyrkia sendt tusenvis av soldatar til Libya for å støtte og hjelpe regjeringa, som no har teke kontroll over hovudstaden Tripoli frå Haftars opprørarar.

Egypts president al-Sisi kravde laurdag at offensiven mot Haftar måtte stoppe før den nådde byen Sirte og området Al-Jufra, som utgjer ei «raud linje» sentralt i Libya, på grunn av dei moglege destabiliserande effektane på grenseområda med Egypt.

GNA-regjeringen ber no om støtte frå det internasjonale samfunnet.

(©NPK)