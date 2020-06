Koronaeksplosjon i Pakistan

utenriks

Landet er blant dei som opplever raskast vekst i talet på nye smittetilfelle. Overbelasta sjukehus bortviser no sjuke.

Samtidig held styresmaktene i landet fram å lempe på koronarestriksjonane som har vore ein katastrofe for økonomien i landet. Millionar av personar lever no i fattigdom som følgje av tiltaka.

Manglar smittevernkunnskap

Motstridande informasjon frå ulike styresmakter, religiøse leiarar og andre informasjonskjelder gjer at mange òg er usikre på korleis og i kor stor grad det er nødvendig å verne seg for smitte.

– Eg er nervøs når eg går ut, fordi eg ser at mange framleis ikkje tek det alvorleg, seier radiojournalist Diya Rahman frå kanalen Radio Pakistan i hovudstaden Islamabad.

– Inntil folk ser familiemedlemmer døy, trur eg ikkje dei vil forstå at vi kan verne oss ved å følgje retningslinjene for smittevern, seier ho.

Kraftig smitteauke

Talet på nye smittetilfelle i Pakistan har vakse frå rundt 3.000 om dagen i slutten av mai til 7.000 i midten av juni. Dagleg døyr det rundt 150 personar. Så langt er det meldt om 3.590 koronarelaterte dødsfall.

Det er særleg helsearbeidarar som er utsette for smitte. Rundt 3.000 helsearbeidarar testar kvar dag positivt for korona, og talet er stigande, opplyser leiar for bransjeorganisasjonen Pakistan Medical Association, Dr. Qaiser Sajjad.

– Folk byrjar å bli redde, og styresmaktene har byrja å ta det på alvor, men eg trur det er for seint. Korona har allereie spreidd seg massivt over alt, seier han.

Sajjad understrekar likevel at mange ikkje stoler på informasjonen dei får frå styresmaktene.

– Folk som er fattige eller ikkje veit betre, trur ikkje på at viruset finst. Dei trur at det er ein konspirasjon mellom styresmaktene og legar, seier han.

Vanskeleg val

Landet må no velje mellom å opne opp og hindre smittespreiing.

Situasjonen i Pakistan blir sett på som eit forvarsel for kva som kan skje i andre land som ikkje har råd til å stengje ned økonomisk aktivitet i lang tid.

Verdshelseorganisasjonen, WHO, åtvara tidlegare i juni Pakistan mot ei altfor brå gjenopning og tilrådde i staden ein kombinasjon av å opne og stengje i to veker av gongen.

Forslaget vart avvist av pakistanske styresmakter. Statsminister Imran Khan har i staden oppmoda befolkninga til å vere nøye med smitteverntiltak og til å bruke maske.

Likevel meiner 55 prosent av befolkninga at trusselen frå koronaviruset er overdriven, ifølgje resultata frå ei Gallup Pakistan-undersøking lagt fram måndag.

