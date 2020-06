utenriks

Over 15.000 menneske var samla til demonstrasjonen, og fleire fagfolk og politikarar var bekymra for at den skulle bidra til såkalla «superspreiing» av viruset.

– Det kan vere mørketal, og ballen kan byrje å rulle viss ein av dei fire smitta endar opp med å smitte mange andre, seier professor i virologi ved Aarhus universitet, Søren Riis Paludan.

– Men det er ikkje noko som tyder på dette no, seier han.

(©NPK)