EU-rapport: Laber framgang med likestilling og klimamål

utenriks

Dei siste fem åra har forskjellane mellom kvinner og menn i yrkeslivet vakse etter ein jamn nedgang mellom 2004 og 2014, viser rapporten frå EUs statistiske kontor Eurostat.

– EU har dessverre bevegd seg bort frå målsetjingane til berekraftsmåla, opplyste økonomikommissær Paolo Gentiloni, som kalla funna «bekymringsfulle».

Rapporten skuldar på at kvinner generelt har hovudansvaret for omsorgsarbeidet i familien.

Som følgje av koronapandemien er denne tendensen forventa å auke i tida framover.

Også når det gjeld klimamål er funna i rapporten nedslåande. Gentiloni sa at EU har jobba for å oppnå måla, men at resultata ikkje har vore som ønskte.

– Effekten av arbeidet er framleis utilstrekkeleg, understreka han.

(©NPK)