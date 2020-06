utenriks

Talet er basert på eit gjennomsnitt av registrerte smittetilfelle dei siste fire dagane.

2,88 betyr at 100 menneske som er smitta med viruset, i gjennomsnitt smittar 288 andre menneske. Reproduksjonstalet må liggje under 1,0 for at smitteutbrotet langsamt skal døy ut.

Den markante stigninga betyr ikkje nødvendigvis at smitta brer seg over heile Tyskland, men kjem truleg av lokale utbrot i nokre delstatar, mellom anna i Nordrhein-Westfalen.

(©NPK)