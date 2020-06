Fleire tilfelle av koronasmitte på New Zealand

utenriks

Eit par i 20-åra som returnerte til New Zealand frå ei reise i India er påviste smitta av koronaviruset, opplyser helsedirektør Ashley Bloomfield laurdag.

Ingen av dei viste teikn til smitte, men dei vart testa som ledd i dei nye grensereglane som er innførte etter at to personar som kom frå Storbritannia tidlegare i veka òg viste seg å vere smitta. Alle som kjem til landet må i tvungen isolasjon i to veker og blir no testa på dag tre og dag tolv etter at dei kom.

Paret kom tilbake til New Zealand 5. juni og har òg ein baby som kan vere smitta, men som ikkje er testa på grunn av alderen.

New Zealand har stengt grensene for nesten alle besøkande, men landets eigne innbyggjarar får kome tilbake. Totalt er det registrert 1.509 tilfelle av sannsynlege og stadfesta smittetilfelle, og 22 personar er døde som følgje av covid-19.

(©NPK)