Trump skuldar Kina for å ha spreidd korona med vilje

utenriks

– Det er ei moglegheit for at det var med vilje, seier han til Wall Street Journal sjølv om han understrekar at han ikkje byggjer ideen på etterretning, og at det er meir sannsynleg at det var eit uhell.

Spenninga har auka mellom USA og Kina den siste tida, delvis på grunn av Trumps stadige skuldingar mot Kina for ikkje å ha vore opne om korleis viruset først oppstod.

Fleire i staben hans seier at viruset kan ha komme frå eit kinesisk laboratorium.

I intervjuet skryter Trump av å ha svekt kinesisk økonomi med sine mange tollavgifter.

Torsdag gjentok han òg trusselen om å bryte heilt med Kina, trass i arbeidet som blir gjort for å få ein handelsavtale på plass.

Trusselen var ein kommentar til handelsrepresentant Robert Lighthizer, som leier forhandlingane, og som sa i Kongressen onsdag at Kina hittil har respektert avtalen, og at det no er umogleg med eit fullt brot mellom dei to gigantane.

– USA har stadig moglegheita, under visse omstende, for å bryte heilt, tvitra Trump.

(©NPK)