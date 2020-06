utenriks

– Eg er mildt sagd skuffa over at vi ikkje eingong kan få beskjed om at vi må halde stengt, seier nestleiar i Skara sommarland, Janne Nilsson.

– No er det mange som står utan sommarjobb, seier ho.

For å hindre spreiing av koronavirus tillèt ikkje svenske styresmakter samlingar på meir enn femti personar. Underhaldningsparkane har foreslått å innføre tiltak for å hindre store grupper, men har ikkje fått svar på om dette vil vere tilstrekkeleg for å opne.

