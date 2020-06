Sør-Koreas gjenforeiningsminister går av

utenriks

Kim tilbaud seg å gå av onsdag etter at Nord-Korea sprengde gjenforeiningskontoret i grensebyen Kaesong i lufta.

Kim seier at han tek ansvaret for den auka spenninga og at han er lei seg for at han ikkje har oppfylt forventningane. President Moon Jae-in innvilga avskjedssøknaden.

I dei siste vekene har Nord-Korea trappa opp dei rasande skuldingane sine mot Sør-Korea fordi det ikkje har vore mogleg å hindre at flyktningar frå Nord-Korea sender flygeblad festa til ballongar over grensa med kritikk av Nord-Koreas leiar Kim Jong-un.

